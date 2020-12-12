Частный вертолет разбился в Техасе

Два человека погибли в результате катастрофы частного вертолет Robinson R44 в западной части американского штата Техас. Об этом в пятницу со ссылкой на заявление местных властей сообщила телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, вертолет упал в поле, в 13 км к юго-западу от города Колорадо-Сити. Погибшие находились в вертолете.

Федеральное авиационное управление США совместно с Управлением по безопасности на транспорте займутся расследованием инцидента, указывает телеканал.