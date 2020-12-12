BioNTech и Pfizer наращивают объемы производства вакцины от коронавируса

Германская компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer работают над наращиванием объемов производства вакцины от коронавируса, в частности, в свете ее одобрения в США. Об этом сообщил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в интервью агентству Reuters, опубликованном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужно решить проблему с производством. Очевидно, что доз нужно больше. И мы занимаемся вопросом о том, как производить больше доз", - отметил он. BioNTech и Pfizer ранее заявляли, что намерены выпустить около 1,3 млрд доз вакцины в 2021 году. Как пояснил Шахин, компании работают над тем, чтобы данные объемы были увеличены. "Я не могу сейчас сказать, возможно ли это, в какой степени мы можем нарастить объемы, но попытаемся сделать это значительным образом", - добавил он.

Как полагает Шахин, вакцина будет одобрена к применению в странах ЕС к концу текущего года. По его мнению, к распространению в них препарата приступят в начале следующего года.

Разработанная BioNTech и Pfizer вакцина требует введения одному человеку двух доз. По словам Шахина, компании обсудят возможность разработки препарата, который требует введения только одной дозы. "Мы точно обсудим это с нашими партнерами в Pfizer", - сказал он.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в пятницу одобрило обращение BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 294,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.