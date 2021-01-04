Инаугурация Байдена пройдет в усеченном формате из-за пандемии коронавируса

Инаугурация избранного президента США демократа Джозефа Байдена пройдет 20 января в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении совместного комитета Сената и Палаты представителей Конгресса США по инаугурационным церемониям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенным данным, из-за пандемии нового коронавируса организаторы приняли решение отказаться от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. Традиционно за шествием на протяжении около двух часов наблюдают несколько десятков тысяч человек, которые выстраиваются по пути следования к Белому дому нового президента, возглавляющего процессию. Вместо этого телекомпании будут транслировать виртуальную версию парада, в котором в видеоформате примут участие музыканты, танцоры и другие артисты.

Байден и избранная вице-президентом США Камала Харрис после церемонии инаугурации примут участие в традиционном смотре войск на Капитолийском холме. Перед ними при соблюдении норм социального дистанцирования пройдут представители всех видов войск американских ВС. После этого военные препроводят Байдена к Белому дому.