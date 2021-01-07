Сенат США возобновил дебаты по результатам президентских выборов

Сенат Конгресса США в среду вечером возобновил дебаты по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за учинивших беспорядки протестующих. Трансляцию ведет телеканал C-Span, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заседание началось с выступления вице-президента Майкла Пенса.

В среду в Конгрессе США проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором им предстояло утвердить итоги президентских выборов, состоявшихся в стране 3 ноября. Оно было приостановлено в связи с подачей рядом республиканцев протеста против результатов голосования. Митингующие прорвались в здание Конгресса через некоторое время после того, как обе палаты начали обсуждать поступившие возражения. В результате дебаты в обеих палатах были прерваны.