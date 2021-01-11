Обама рисковал жизнями американцев, выполняя обязательства по ДРСМД - Помпео

Бывший президент США Барак Обама рисковал жизнями американцев, выполняя обязательства в рамках российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение выразил в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ДРСМД было две стороны. Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая наши вооруженные силы, в то время как Россия обманывала и наращивала свои системы. Когда только одна сторона двухстороннего договора соблюдает его, это называется глупостью", - утверждал шеф американской дипломатии.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в его несоблюдении Вашингтон обвинил Москву в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора, заключенного Москвой и Вашингтоном в 1987 году, стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны США в Европе. В сложившейся ситуации США предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов.

Однако, как признал затем Джон Болтон, занимавший на тот момент пост помощника президента США по национальной безопасности, Вашингтон сделал данный шаг в том числе из-за того, что договором не был охвачен Китай.