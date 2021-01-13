Трамп не беспокоится возможностью задействования 25-й поправки об отстранении от власти

США 13 января 2021 01:31 (UTC+04:00)
Трамп не беспокоится возможностью задействования 25-й поправки об отстранении от власти

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп считает, что возможность задействования 25-й поправки к конституции об отстранении от власти представляет для него нулевой риск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"25-я поправка представляет для меня нулевой риск, но она вернется к Джозефу Байдену и его администрации, - сказал он, выступая во вторник в штате Техас. - Будьте осторожны с желаниями. Надувательство с импичментом является величайшей охотой на ведьм в истории нашей стороны, что вызовет невероятный гнев и разделение".

По словам республиканца, обсуждение возможности сместить президента с помощью 25-й поправки может дорого обойтись Байдену.

Трамп также заявил, что время мира и спокойствия, уважения к правоохранительным органам наступает сейчас для Соединенных Штатов.

"Настало время для нашей страны залечить раны. Пришло время для умиротворения и спокойствия", - сказал американский лидер. <...> Мы страна закона и страна порядка", - добавил президент. По его версии, "уважение к правоохранительным органам и великим людям в правоохранительных органах является основой повестки" его сторонников.

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