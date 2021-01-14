Пелоси назвала Трампа опасным для США

Действующий президент США Дональд Трамп стал виновником "вооруженного мятежа", он представляет опасность для страны и должен быть отстранен от должности. С таким утверждением спикер Нэнси Пелоси (демократка, от штата Калифорния) выступила на проходящем в Палате представителей Конгресса США заседании по вопросу импичмента главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что президент США спровоцировал этот бунт, этот вооруженный мятеж против нашей страны. Он должен уйти. Он представляет собой явную и актуальную угрозу для страны, которую мы все любим", - сказала Пелоси.

"Президент должен быть подвергнут импичменту. Я считаю, что президент должен быть признан виновным Сенатом. [Это] конституционное средство, которое гарантирует, что страна будет спасена от человека, который был столь решительно настроен разрушить то, что нам дорого", - добавила она.

В свою очередь председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф, являвшийся одной из ключевых фигур во время предыдущей провалившейся кампании по импичменту Трампа в 2019-2020 годах, заявил, что считает нынешние действия республиканца величайшей угрозой для американской демократии за последние 100 лет. "Это был самый опасный для нашей демократии момент за последний век. Сегодня мы задействуем средство, которое основатели [политической системы США] предусмотрели как раз для такого президента, нарушающего законы, - это импичмент", - считает он. Шифф поставил штурм Конгресса сторонниками Трампа в один ряд с такими испытаниями в американской истории, как Гражданская война, две мировые войны и Великая депрессия.

Дебаты по резолюции об импичменте Трампа продлятся два часа, после чего состоится голосование. Статья обвинения в документе одна - подстрекательство к мятежу. В случае утверждения документа в нижней палате вопросом о вынесении импичмента должен заняться Сенат, однако он не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных вопросов, требующих голосования, до 19 января, а президентский срок Трампа истекает в полдень 20 января.

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.