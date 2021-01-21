Байден назначил исполняющим обязанности госсекретаря Дэна Смита

Президент США Джозеф Байден назначил временно исполняющим обязанности госсекретаря сотрудника Госдепартамента высокого ранга, посла Дэна Смита. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Смит будет исполнять обязанности главы американского внешнеполитического ведомства до тех пор, пока Сенатом Конгресса США не будет утверждена кандидатура выдвинутого ранее Байденом на этот пост на постоянной основе Энтони Блинкена.

В целом, как сообщает Reuters, Байден произвел временные назначения на 23 должности в федеральных ведомствах. В частности, и.о. министра финансов будет Энди Бокол, а временным главой Минюста США станет Монти Уилкинсон.