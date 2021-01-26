Байден изучит целесообразность сохранения пошлин на товары из Китая

США 26 января 2021 00:17 (UTC+04:00)
Байден изучит целесообразность сохранения пошлин на товары из Китая

Новая американская администрация намерена рассмотреть целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как и в случае с областями других наших отношений с Китаем, он применит многосторонний подход к взаимодействию с Китаем, - сказала про нового президента США Джо Байдена представитель Белого дома. - И это включает изучение действующих в настоящее время пошлин".

При этом Псаки подчеркнула, что Байден собирается активно консультироваться с зарубежными союзниками США насчет дальнейших шагов в отношении КНР. "Он хочет гарантировать, что мы будем делать шаги в координации с союзниками и партнерами, а также демократами и республиканцами в Конгрессе [США]", - заявила пресс-секретарь американского лидера.

"Стратегическое терпение" и новые подходы

Она также сообщила, что нынешнее американское правительство собирается выработать новые подходы к взаимодействию с Пекином, использовать пока концепцию "стратегического терпения" на этом направлении внешней политики США. "Мы начинаем с терпения, когда дело касается наших отношений с Китаем. У нас будут консультации с союзниками, у нас будут консультации с демократами и республиканцами [в США], и дадим межведомственному процессу возможность работать, чтобы изучить и оценить, как нам следует двигаться вперед в отношениях [с КНР]", - повторила Псаки.

"Мы считаем, что текущий момент требует стратегического и нового подхода [к Китаю]", - отметила пресс-секретарь руководителя администрации США.

По ее словам, "президент [Байден] привержен тому, чтобы остановить экономические злоупотребления со стороны Китая на многих фронтах". "И самый эффективный способ добиться этого - работать сообща с союзниками и партнерами", - убеждена Псаки.

"Мнение президента [Байдена] заключается в том, что мы должны играть лучше "в обороне", - пояснила представитель Белого дома. - Это должно включать в себя привлечение Китая к ответственности за его несправедливую и незаконную практику [в торговле], гарантирование того, что американские технологии не используются для содействия наращиванию военной мощи Китая".

"Нам необходима всеобъемлющая стратегия и более системный подход, учитывающий весь спектр этих вопросов. <...> Идет обзор целого ряда этих вопросов. Мы хотим внимательно их изучить <...>", - добавила Псаки.

Торговая война и сделка

Администрация Трампа фактически развязала торговую войну с Китаем. Кроме того, она проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание Китая. Вашингтон ввел пошлины на китайские товары объемом в $370 млрд.

По данным информационного агентства Reuters, эти пошлины стоили американским импортерам $71,6 млрд с начала июля 2018 года. Эти тарифы вынудили компании разорвать цепочки поставок, привели к волнениям на фондовых рынках и замедлили экономический рост страны задолго до пандемии, считает агентство.

В августе Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки США с Китаем "провалилась". Однако в декабре он указал, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" по изменению сделки или пошлин на китайские товары.

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