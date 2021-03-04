Пентагон сообщил, что граждане США не пострадали при ракетной атаке в Ираке

Американские военные и гражданские специалисты не пострадали при обстреле иракской военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, используемой США. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет данных о пострадавших американских военных и гражданских", - сказал он. По его словам, при обстреле погиб один местный сотрудник, работавший по контракту.

Кирби добавил, что пока рано говорить о том, кто может стоять за этой атакой. "Идет расследование", - сказал он.

В среду в районе расположенной в иракской провинции Анбар используемой американскими войсками военно-воздушной базы Айн-эль-Асад упали по меньшей мере десять ракет.