В США заявили, что ведут непрямые переговоры с Ираном через ЕС
Вашингтон через ЕС ведет непрямые дипломатические переговоры с Ираном и ждет соображений Тегерана по ситуации вокруг ядерной сделки.
Об этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Дипломатия с Ираном продолжается, но не напрямую в настоящий момент. Есть коммуникации через европейцев и других <...>. На данном этапе мы ждем, чтобы услышать дальнейшие [соображения] от иранцев относительно того, как они хотели бы действовать дальше", - сказал он.
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