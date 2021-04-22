Google и Amazon поборются за реализацию проекта Nimbus

Управление государственных закупок в министерстве финансов объявило, что корпорации Google и Amazon (AWS) вышли в финал тендера на реализацию проекта Nimbus, в рамках которого в Израиле будут созданы серверные фермы для поддержания локальных облачных хранилищ информации, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В тендере также участвовали корпорации IBM, Oracle и Microsoft, две последние из которых уже обратились в суд с требованием отменить результаты тендера.

Стоимость первой части проекта Numbus оценивается в 4 миллиарда шекелей. Создание облачного хранилища данных, находящегося в Израиле и в сфере юрисдикции исключительно израильской судебной системы является необходимым шагом для использования облачных технологий государственными структурами.

За второй этап проекта, подготовку политики "переселения" информации госструктур в облачные хранилища, консультацию и сопровождение проекта, будет отвечать компания KPMG, выигравшая тендер у компаний Deloitte, Ernst & Young, McKinsey, HPE.

На текущий момент готовится тендер на третий этап, в рамках которого будут выбраны местные подрядчики, которые будут осуществлять перенос государственных систем в облачные хранилища и разрабатывать такие системы.