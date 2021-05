Трамп запустил онлайн-платформу для публикации обращений к своим сторонникам

Бывший президент США Дональд Трамп, заблокированный в крупных социальных сетях, запустил во вторник онлайн-платформу для публикации обращений к своим сторонникам. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, ресурс под названием From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Трампа") размещен на сайте комитета политических действий Save America ("Спасти Америку"). Он был создан экс-президентом после всеобщих выборов, прошедших в США в ноябре прошлого года.

Один из источников, входящих в окружение Трампа, сообщил Fox News, что на онлайн-платформе сможет публиковать сообщения исключительно сам республиканец, а его последователи получат возможность делиться ими в социальных сетях. "Эта система позволит Трампу обращаться к своим последователям", - указал источник телеканала, отметив, что речь идет об "одностороннем общении".

21 марта представитель Трампа Джейсон Миллер сообщил в эфире Fox News, что бывший президент вернется в социальные сети через два или три месяца и будет публиковать сообщения на собственной платформе. 22 марта бывший глава Белого дома подтвердил данное намерение.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса его оправдал.