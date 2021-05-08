Сотрудники McDonald's планируют провести в мае забастовку в 15 городах США

Работники ресторанов сети быстрого питания McDonald's намерены провести в мае забастовку в 15 городах Соединенных Штатов с требованием повысить минимальную ставку оплаты труда до $15 в час. Об этом сообщило в пятницу в Twitter объединение Fight for $15, которое выступает за такой размер минимальной почасовой оплаты по всему миру, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"19 мая сотрудники McDonald's, состоящие в Fight for $15, выйдут на забастовку, чтобы потребовать минимальную ставку в $15 <...>. Пришло время каждому работнику McDonald's получать как минимум $15 в час", - говорится в публикации. Согласно планам участников, акции должны пройти в штатах Флорида, Южная Каролина, Северная Каролина, Мичиган, Висконсин, Иллинойс, Миссури, Техас и Калифорния.

В конце апреля в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса президент США Джо Байден пообещал повысить минимальную заработную плату на федеральном уровне до $15 в час, против чего решительно выступают республиканцы.