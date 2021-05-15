США заявили Израилю о важности обеспечения безопасности журналистов

Власти США "напрямую довели" до сведения израильской стороны, что обеспечение безопасности журналистов является "первоочередной обязанностью". Об этом сообщила в субботу на своей странице в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы напрямую довели до израильтян, что обеспечение безопасности <...> журналистов и независимых СМИ - это первоочередная обязанность", - написала она.

В публикации Псаки не уточнила, в связи с чем делается такое заявление, однако ранее израильская армия подтвердила, что нанесла в субботу удар по одиннадцатиэтажному зданию в Газе, где, по ее утверждениям, находилось военное оборудование ХАМАС. В здании располагались офисы ряда мировых СМИ, в том числе агентства Associated Press. Гражданские лица и журналисты были заблаговременно предупреждены перед атакой.

Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, стало четвертой по счету высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава.