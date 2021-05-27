Блинкен подчеркнул важную роль Египта в достижении перемирия между Израилем и Палестиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси подчеркнул важную роль этой арабской республики в достижении прекращения огня между израильтянами и палестинцами. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь передал оценку президента США Джо Байдена, касающуюся ключевых посреднических усилий президента ас-Сиси в поддержку прекращения огня между Израилем и ХАМАС, другими группировками в секторе Газа, а также содействия в эвакуации американских граждан, - отмечается в тексте. - Госсекретарь подтвердил прочное стратегическое партнерство между двумя странами, а также приверженность президента этим отношениям". Блинкен и ас-Сиси также обсудили ситуацию в Ливии и Ираке.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.