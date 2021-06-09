Данные о налогах богатейших американцев вызвали скандал в США

Публикация порталом ProPublica данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога привела к призывам ввести налог на богатство и стала объектом расследования со стороны Налогового управления США, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Как сообщил известный своими журналистскими расследованиями портал, подоходный налог, уплаченный в 2014-2018 годах богатейшими американскими миллиардерами, среди которых генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, составляет не более нескольких процентов от роста их богатства в целом.

Своеобразный рекорд минимальной "налоговой ставки" установил 90-летний Уоррен Баффет. Его состояние выросло на $24,3 млрд, при этом он отчитался о доходе в $125 млн и заплатил $23,7 млн налога (0,1% от суммы, на которую выросло его состояние).