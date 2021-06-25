Байден призовет лидеров Афганистана к единству

Глава администрации США Джо Байден призовет на предстоящих в пятницу переговорах в Вашингтоне президента Афганистана Ашрафа Гани и главу Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу к единству ввиду проблем, стоящих перед Кабулом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент подчеркнет необходимость единства, сплоченности и концентрации афганским правительством внимания на ключевых вызовах, с которыми сталкивается Афганистан", - заявила официальный представитель Белого дома.

Кроме того, она сообщила, что США передадут Афганистану 3 млн доз вакцины от нового коронавируса компании Johnson & Johnson. Эти препараты будут поставлены Афганистану уже на следующей неделе, уточнила представитель американского лидера.