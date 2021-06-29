United Airlines заказала еще 200 лайнеров Boeing 737 MAX

Американская авиакомпания United Airlines заказала у корпорации Boeing еще 200 ее лайнеров: 150 самолетов Boeing 737 MAX 10 и 50 Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщается в обнародованном во вторник заявлении генерального директора авиакомпании Скотта Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Путем добавления и модернизации такого значительного [числа] самолетов <...> мы объединим наш гостеприимный и готовый к оказанию содействия сервис с наилучшим опытом полетов по всему периметру нашей премиальной глобальной сети, - написал Кирби. - Одновременно это решение подчеркивает важную роль, которую выполняет United в оказании содействия развитию американской экономике". Он выразил уверенность в том, что эта договоренность будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок.

Новая "заявка", как сообщается, увеличит общее число заказов авиаперевозчика у Boeing до 380 лайнеров, включая 30 уже поставленных самолетов. Она также включает и приобретение у корпорации пакетов информационного обеспечения, и программ подготовки пилотов.

"Мы действительно польщены доверием, оказанным United Airlines работникам Boeing и самолетам, которые мы ежедневно разрабатываем и строим, - говорится в обнародованном в этот же день заявлении руководителя Boeing по гражданским самолетам Стэна Дила. - Наше прочное партнерство, зародившееся со времени создания United, в течение десятилетий содействовало нашему росту и преодолению трудностей".

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines ("Эфиопиан эйрлайнз"), погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air ("Лайон эйр") в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало впоследствии, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

18 ноября прошлого года глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. ФАУ также обнародовало Директиву летной годности, конкретизирующую изменения в дизайне самолета, которые необходимо осуществить до возобновления его полетов, и выпустило уведомление о поддержании летной годности для международного сообщества, а также опубликовало требования по подготовке пилотов для полетов на самолетах этой модели. В конце апреля офис генерального инспектора Министерства транспорта США объявил о проведении аудита ноябрьского решения ФАУ о возобновлении полетов Boeing 737 MAX и других решений данного ведомства.