Байден поприветствовал первую группу перемещенных в США по спецпрограмме афганцев

Президент США Джо Байден поприветствовал группу из более чем 200 афганцев, которых американские власти перемещают в страну по специальной иммиграционной программе на фоне вывода своих войск из Афганистана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу поблагодарить этих храбрых афганцев за то, что они оказывают поддержку Соединенным Штатам. Сегодня я с гордостью говорю им: "Добро пожаловать домой", - заявил американский лидер. Он также отметил, что, несмотря на вывод войск, США "продолжат поддерживать Афганистан, оказывая поддержку в области безопасности, гуманитарную помощь и помощь, необходимую для дальнейшего развития".

По словам помощника советника президента США по вопросам внутренней безопасности Расса Треверса, в ближайшее время американские власти намерены в приоритетном порядке переселить по специальной иммиграционной программе в США из Афганистана порядка 700 человек, который подавали заявки. Вместе с членами их семей общая цифра составит около 2 500 человек. Согласно данным западных СМИ, всего около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей в настоящий момент надеются получить специальные иммиграционные визы.