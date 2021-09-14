Ураган "Николас" достиг штата Техас

Ураган "Николас" первой категории (по шкале Саффира - Симпсона) во вторник обрушился на побережье штата Техас. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, на данный момент эпицентр шторма находится приблизительно в 40 км к юго-западу от города Фрипорт. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью примерно 4,7 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 33,3 м/с.

Согласно прогнозу, "Николас" будет двигаться на северо-восток до вечера по местному времени, после чего замедлится, а в среду появится над юго-западной частью штата Луизиана.

Как отмечается, в последующие несколько дней ожидается ослабление шторма.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за приближения тропического шторма "Николас" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.