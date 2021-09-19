США депортируют тысячи гаитянских мигрантов

Официальные лица США заявили, что с воскресенья начнут вывозить мигрантов из Техаса, в котором за последнюю неделю наблюдался приток гаитянских мигрантов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.

Более 10 тыс. человек собрались в импровизированном лагере под мостом, соединяющим Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья. Местные чиновники старались обеспечить им комфортные условия. В пятницу около 2 тыс. человек были перемещены в иммиграционные центры.

Правительство США заявило, что планирует в воскресенье отправить мигрантов домой. По словам властей, это делается для того, "чтобы нелегальные мигранты были быстро взяты под стражу" и вывезены из Соединенных Штатов "в соответствии с законами и политикой" страны.