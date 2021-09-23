Технический директор Facebook уйдет в отставку в 2022 году

Технический директор американской компании Facebook Майк Шрепфер покинет свой пост в 2022 году. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо главы компании Марка Цукерберга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, должность Шрепфера займет нынешний вице-президент по дополненной и виртуальной реальности Facebook Эндрю Босворт. Как отмечает Bloomberg, уход Шрепфера станет самой значительной отставкой в компании за последние годы.

Шрепфер присоединился к Facebook в 2008 году, а через пять лет - в 2013 году - занял должность технического директора компании. В его обязанности входит в том числе надзор за организацией работы технологий искусственного интеллекта, к созданию которых Шрепфер был причастен.

Как сообщает Bloomberg, в последнее время Facebook подвергается давлению из-за ее систем искусственного интеллекта, которые используются для контроля пользовательского контента, борьбы с распространением ложной информации и удаления оскорбительных постов. Давление на компанию усилилось после материала газеты The Wall Street Journal с доказательствами недостаточной борьбы компании с проблемами, касающимися надлежащей работы алгоритмов искусственного интеллекта.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что администрация социальной сети Facebook зачастую оставляет без должного внимания сообщения своих сотрудников об использовании платформы в преступных целях. Кроме того, система контроля качества публикаций в соцсети позволяет ряду пользователей с большой аудиторией размещать материалы, нарушающие правила сообщества.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Компания со штаб-квартирой в Менло-Парке (штат Калифорния) владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger.