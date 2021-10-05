США намерены бороться с ростом цен на нефть

Власти США намерены всячески противодействовать росту цен на нефтепродукты, хоть Штаты и не являются членом ОПЕК. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы не допустить повышения цен на бензин для американской общественности", - отметила она.

Стоит отметить, что США еще во время президентства Дональда Трампа старались снизить цену на нефть. В итоге Штаты вышли на первое место в мире по добыче "черного золота".