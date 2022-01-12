Патентный рынок США пережил крупнейшее за 10 лет падение

Патентный рынок США пережил крупнейшее за последние 10 лет падение, в 2021 году активность американских и иностранных компаний снизилась на 7% по сравнению с 2020 годом, исключением стали лишь компании из Китая. Таковы данные исследования, проведенного IFI CLAIMS Patent Services, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе российского представительства компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

IFI CLAIMS Patent Services опубликовала ежегодные рейтинги патентной активности американских и иностранных компаний, получавших в 2021 году патенты в США. IFI CLAIMS Patent Services является официальным источником первичных данных для Google Patents, крупнейших мировых патентных офисов, банков и технологических компаний.

"Самым заметным итогом года стало серьезное проседание кривой на графике патентной активности: в 2021 году Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) удовлетворило всего 327 тыс. 329 заявок, в "пандемийный" 2020 год эта цифра была больше - 352 тыс., спад составил порядка 7%", - отмечают в компании.

Патентная активность снизилась не только у американских компаний, но и у большинства иностранных. "Исключение - Китай с ростом на 10% - с 18 792 патентов в 2020 году до 20 679 в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как отмечает глава IFI CLAIMS Patent Services Майк Бейкрофт, слова которого приводятся в пресс-релизе, в 2021 году произошло самое резкое сокращение числа выданных патентов за последнее десятилетие - предыдущий подобный провал был в 2012 году. При этом Бейкрофт подчеркнул, что количество патентов является важным показателем рыночного успеха и благоприятной экономической ситуации.

"Располагая данными о патентных заявках и выданных охранных документах, легко определить рыночные тренды - в какой отрасли ставки наиболее высоки, какого рода технологии лучше всего продаются. Кроме того, стремление бизнеса регистрировать изобретения обычно свидетельствует о благоприятной экономической ситуации и развитых правовых институтах государств", - сказал Бейкрофт.