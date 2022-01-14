В США признали неэффективность санкций против других стран

Cоветник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме признал неэффективность американских санкций против других стран, согласившись, что они не всегда позволяют добиться всех поставленных задач, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

«Я не буду утверждать, что санкции — это панацея», — заявил Салливан, отвечая журналисту, который привел серию примеров неэффективных санкций США. Он напомнил об Иране, который под влиянием санкций согласился заключить договоренности по своей атомной программе.

Салливан также указал, что были случаи, когда санкции «не позволяли достигать всех поставленных целей».