Арнольд Шварценеггер устроил страшное ДТП в Лос-Анджелесе
Американский актер, бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер устроил страшную аварию на своем внедорожнике в Лос-Анджелесе. Водителя второго участника ДТП доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Отмечается, что 74-летний актер находился за рулем GMC Yukon, когда влетел в Toyota Prius. Внедорожник звезды "Терминатора" оказался на крыше легковушки, после чего также задел Porsche Cayenne.
Водителя Toyota госпитализировали с сильным кровотечением. Шварценеггер в ДТП не пострадал.
По словам очевидцев, актер не справился с управлением при повороте налево с бульвара Сансет, а сама авария напоминала, по их словам, "сцену из фильма".
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