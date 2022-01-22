Арнольд Шварценеггер устроил страшное ДТП в Лос-Анджелесе

Американский актер, бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер устроил страшную аварию на своем внедорожнике в Лос-Анджелесе. Водителя второго участника ДТП доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что 74-летний актер находился за рулем GMC Yukon, когда влетел в Toyota Prius. Внедорожник звезды "Терминатора" оказался на крыше легковушки, после чего также задел Porsche Cayenne.

Водителя Toyota госпитализировали с сильным кровотечением. Шварценеггер в ДТП не пострадал.

По словам очевидцев, актер не справился с управлением при повороте налево с бульвара Сансет, а сама авария напоминала, по их словам, "сцену из фильма".