Япония и США провели совместные учения с участием атомных авианосцев
Крупные совместные учения морских Сил самообороны Японии и ВМС США прошли 17-22 января к югу от Окинавы. Об этом в воскресенье объявили Силы самообороны Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что от американский стороны в учениях приняли участие 10 кораблей, включая атомные авианосцы "Карл Винсон" и "Авраам Линкольн". Японская сторона была представлена вертолетоносцем класса "Хюга".
По данным японского телеканала NHK, учения были призваны подчеркнуть сплоченность действий Японии и США в регионе на фоне роста активности Китая на море.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане в рамках "Марафона занятости" трудоустроены более 1 550 членов семей шехидов и участников войны
В Азербайджане совершенствуется законодательство для предотвращения случаев отравления угарным газом
ВС Казахстана выполняют задачи по обеспечению правопорядка в регионах с «красным» уровнем террористической опасности
Токаев заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств митингов в Казахстане
Впервые в Азербайджане! Творческий тандем Беларуси и России представит грандиозную премьеру спектакля "Княжна Мэри" (ВИДЕО)
Рекордные показатели в ненефтяном секторе – в чем секрет успеха экономической стратегии Азербайджана?