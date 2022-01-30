В Пентагоне выразили готовность к переговорам с КНДР
Соединенные Штаты готовы провести дипломатические переговоры с КНДР без предварительных условий. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя проведение Пхеньяном ряда ракетных запусков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы остаемся привержены дипломатическим переговорам. Мы говорили Пхеньяну, что готовы без предварительных условий сесть за стол и вести диалог", - сказал он в эфире телеканала Fox News. "Очевидно, [лидер КНДР] Ким Чен Ын хочет идти другим путем, так что нам надо убедиться в нашей военной готовности как на [Корейском] полуострове, так и в регионе", - добавил он.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Зангезурский коридор - это последний шанс для экономики Армении от Президента Ильхама Алиева - Эмин Алиев в эфире телеканала СВС (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мир уже другой, и мы постепенно привыкаем к новому формату работы, к новому формату жизни
Президент Ильхам Алиев: На территории Азербайджана практически завершены все транспортно-коммуникационные проекты
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра
Освобождение азербайджанских земель предотвратило наркотрафик через эти территории – председатель ГТК
На телеканале "Россия-24" прошел показ передачи "Формула власти", посвященной 30-летию восстановления независимости Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев делает все для того, чтобы ситуация в Азербайджане соответствовала высоким стандартам Совета Европы - Леонид Слуцкий
Транспортные возможности Азербайджана и Ирана поспособствуют увеличению доходов обеих стран - бывший посол
Принимаются все меры для поддержания в рабочем состоянии дорог на освобожденных территориях со сложным рельефом - минобороны Азербайджана
Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте позволили оценить спортивную форму и потенциал гимнастов - главный тренер сборной Азербайджана
Пассажиры очередного автобусного рейса из Баку ознакомились с достопримечательностями города Шуша (ФОТО)