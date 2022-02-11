Маск уверен, что SpaceX запустит Starship на орбиту в этом году

Прототип космического корабля Starship американской компании SpaceX отправится в орбитальный полет уже в текущем году, заявил в четверг ее основатель и глава Илон Маск, выступая в штате Техас на пресс-конференции, посвященной прогрессу в разработке прототипа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я более чем уверен, что мы сможем добраться до орбиты в этом году", - сказал он.

В ноябре 2021 года Маск выражал надежду, что орбитальные испытания аппарата удастся провести уже в феврале 2022 года.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, прошедшее в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.