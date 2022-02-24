Представление о том, что такая ситуация в Украине сохранится надолго, неверно, - Байден
БАКУ /Trend/ - Представление о том, что ситуация в Украине сохранится надолго, ошибочно, сказал президент США Джо Байден, комментируая ситуацию вокруг Украины, сообщает Trend.
Затрагивая санкции, введенные против России, Байден заявил, что должно пройти не менее одного месяца, чтобы посмотреть, возымеют ли они какой-либо эффект.
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