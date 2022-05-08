Первая леди США посетила Украину с необъявленным визитом

Первая леди США Джилл Байден побывала с визитом в украинском Ужгороде. Об этом сообщили в Телеграме Закарпатского областного совета, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

"Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, побывала с визитом в Ужгороде. В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской. Примечательно, что это произошло в День матери", - говорится в сообщении.

В частности, Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутренне перемещенных лиц из областей Украины, где продолжаются боевые действия.

Кроме посещения Ужгорода поездка предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишне Немецкое.

Отмечается, что сейчас Джилл Байден уже покинула территорию Украины.