При стрельбе в церкви в Калифорнии убит один человек

По меньшей мере один человек убит, пятеро пострадали в результате стрельбы в воскресенье в церкви в округе Орандж (штат Калифорния). Об этом сообщил шериф округа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Диспетчерская получила сообщение о стрельбе в Женевской пресвитерианской церкви в 13:26 (00:26 GMT+4). Четверо были тяжело ранены, один человек получил незначительные травмы. Все пострадавшие - взрослые и находятся на пути в больницу. Один человек умер на месте происшествия", - написал шериф округа в "Твиттере".

По его информации, подозреваемый был задержан. На месте работают сотрудники полиции и пожарной службы округа.