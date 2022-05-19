Илон Маск назвал демократов США партией раскола и намерен голосовать за республиканцев

Американский предприниматель Илон Маск сказал, что считает Демократическую партию США "партией раскола и ненависти". Об этом в среду он написал в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были (в основном) партией доброты. Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев, - написал Маск. - Теперь смотрите, как разворачивается их грязная кампания против меня".

В понедельник генеральный директор компании Tesla Маск раскритиковал президента США Джо Байдена (демократ), заявив, что его работа ограничивается в основном чтением текста с телесуфлера. Предприниматель критически расценил реальные успехи нынешней американской администрации.