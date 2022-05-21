Президенты США и Южной Кореи 21 мая обсудят сотрудничество в ядерной сфере

Президент США Джо Байден и южнокорейский лидер Юн Сок Ёль на переговорах в Сеуле в субботу намерены обсудить сотрудничество двух стран в ядерной сфере, а также Украину и КНДР. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство не поясняет, о каком именно сотрудничестве двух стран в ядерной сфере идет речь. По словам чиновника, главы двух государств обсудят проблемы глобальных цепочек поставок, а также последствия российской военной спецоперации на Украине. Они также призовут КНДР выполнять резолюции Совбеза ООН.