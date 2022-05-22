Байден заявил, что не беспокоится из-за возможного ядерного испытания КНДР

Президент США Джо Байден заявил, что не беспокоится из-за действий, которые может предпринять КНДР во время его азиатского турне, в том числе возможного ядерного испытания, поскольку американская сторона продумала ответ на любые шаги Пхеньяна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на все, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду", - сказал он, отвечая на вопрос одной из сопровождающих его в ходе визита в Сеул журналисток о том, беспокоится ли он по поводу потенциального ядерного испытания со стороны КНДР во время его поездки в регион. Выступление американского лидера транслировалось на сайте Белого дома.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял о том, что Соединенные Штаты не исключают провокации, ядерного или ракетного испытания со стороны КНДР в ходе поездки Байдена в Азию.

Президент США прибыл в Южную Корею с трехдневным визитом в пятницу. В субботу состоялась встреча с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем, по итогам которой была проведена совместная пресс-конференция, а также опубликовано заявление сторон. Далее Байден направится в Японию.