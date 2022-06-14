Amazon в 2022 году начнет доставлять грузы при помощи дронов

Американская корпорация Amazon намерена в 2022 году запустить в США доставку небольших посылок при помощи беспилотников. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на ее сайте в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши команды, в составе которых сотни ученых, инженеров, специалистов в сфере аэрокосмических технологий и футурологов, упорно старались реализовать это (доставку при помощи дронов), и позднее в этом году клиенты Amazon, проживающие в Локфорде (штат Калифорния), станут одними из первых, кто получит доставку от Prime Air, - сообщила компания.

Amazon указала, что Локфорд был выбран в силу исторических связей с авиацией: там родился один из первых авиастроителей - Уэлдон Кук. В 2022 году жители небольшого населенного пункта смогут получать "тысячи повседневных вещей" благодаря бесплатной доставке дронами. Развитие сервиса доставки позволит создать рабочие места и развивать связи и сотрудничество на местах, подчеркнула компания.

Как отмечает газета Los Angeles Times, доставка затронет еще и населенный пункт Акампо, а также частично город Лодай (оба в штате Калифорния). По словам представителя Amazon Ава Заммита, слова которого приводит издание, дроны будут доставлять посылки весом до 2,2 кг (5 фунтов), например, косметику, канцелярские принадлежности, аккумуляторы и нетяжелые товары для дома. Дрон должен будет долетать до места назначения менее чем за час и затем сбрасывать посылку во двор получателя, подчеркнул Заммит.

Amazon с 2016 года занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов для доставки небольших грузов. На сегодняшний день компания располагает несколькими экспериментальными устройствами.