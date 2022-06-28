Армия США столкнулась с крупнейшей нехваткой новобранцев за последние 50 лет

Армия Соединенных Штатов остро нуждается в добровольцах на фоне роста числа непригодных к службе, в результате образовался крупнейший за почти 50 лет дефицит рекрутов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает NBC News.

В материале отмечается, что по состоянию на июнь общегодовой план по набору контрактников, который завершится 30 сентября, выполнен лишь на 40%.

Кроме этого, внутреннее исследование Пентагона показало, что из всех пригодных к военной службе только 9% готовы пойти на это. Отмечается, что это рекордно низкий показатель с 2007 года.

Из опрошенных 57% объяснили, что не хотят столкнуться с эмоциональными и психологическими сложностями после завершения службы, еще половина респондентов говорит, что опасается возможных физических травм.

«Это начало долгого периода засухи в военном рекрутинге. Это год, когда мы задумываемся об устойчивости полностью волонтерского подхода», — сообщили источники, подчеркнув, что американская армия не испытывала подобных сложностей с наймом рекрутов с 1973 года, когда в стране был отменен военный призыв.