С Трампа сняли обвинение о неуважении к суду в США

С бывшего президента США Дональда Трампа сняли обвинение о неуважении к суду Нью-Йорка. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал CNN, ссылаясь на решение судьи.

«Энгорон (судья Верховного суда Нью-Йорка) заявил, что он рассмотрел дополнительные документы, которые представил Трамп, и офис генпрокурора согласился, что были соблюдены условия по устранению (обвинения в неуважении)», — сказано в сообщении.

Согласно решению судьи, $110 тыс., который выплатил экс-глава Белого дома, будут храниться на целевом депозитном счете до окончания процесса рассмотрения его апелляции.

Ранее суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к суду. Суд также обязал его выплачивать по $10 тыс. долларов в сутки за отказ представить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization.

До этого прокуратура Манхэттена обвинила компанию Trump Organization и ее финансового директора Аллен Вайссельберга в нарушении налогового законодательства. По данным CNN, в этой организации в течение 15 лет действовала схема неуплаты налогов.

В обвинительное заключение вошли 15 пунктов, в том числе создание мошеннической схемы, сговор, хищение в особо крупных размерах и фальсификация деловой документации.