Все виновные в штурме Капитолия будут привлечены к ответственности - минюсте

Первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако подтвердила намерение американских властей привлечь к ответственности всех виновных в беспорядках у Конгресса 6 января 2021 года вне зависимости от того, какого уровня посты они в тот момент занимали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не могу предсказать вам, какому еще числу лиц будет предъявлено обвинение и на какой срок это растянется, поскольку мы делаем то, что должны делать: мы следуем за фактами и буквой закона, куда бы они нас ни привели. <...> Мы продолжим это делать, прокуроры, занимающиеся этим делом и этими расследованиями продолжат делать это и привлекать к ответственности виновных, вне зависимости от того, какого уровня посты они могли занимать, а также вне зависимости от того, присутствовали ли они на месте 6 января или нет", - заявила она в среду, выступая на форуме в Вашингтоне, посвященном вопросам государственного управления и национальной безопасности и организованном экспертным центром Silverado совместно с компанией Google.

"Мы уже предъявили обвинения более чем 840 лицам, в том числе в рамках очень серьезных и сложных дел о заговоре, включая заговор с призывом к мятежу", - отметила также она. Монако пояснила, что речь идет в том числе об обвинениях в "попытках <...> силой помешать мирной передаче власти, которые имели место 6 января".

6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, который в тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Трамп ожесточенно оспаривал исход президентских выборов 2020 года: он и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в нескольких штатах. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.