В Калифорнии эвакуируют более 6 тыс. человек из-за лесного пожара

Более 6 тыс. человек в штате Калифорния получили предписание эвакуироваться из-за масштабного лесного пожара. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Разрастание очага возгорания около Йосемитского национального парка также привело к отключению электричества в более чем 2 тыс. домов и организаций. Пожар начался в пятницу, и к утру субботы его площадь составила уже 26,5 кв. км, отмечает Управление Калифорнии по лесному хозяйству и пожарной охране.

По словам представителя национального леса Сьерра Даниэля Паттерсона, более 6 тыс. жителей региона получили предписание эвакуироваться. К борьбе с огнем привлечены более 400 сотрудников пожарной охраны, задействованы вертолеты, самолеты и бульдозеры.