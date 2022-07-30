Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила в пятницу режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате из-за вспышки оспы обезьян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк, я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по противостоянию этой вспышке", - приводятся слова губернатора на сайте администрации штата.

Хокул отметила, что каждый четвертый случай в США заражения оспой обезьян приходится на штат Нью-Йорк. "Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки [заболевания]", - добавила Хокул.

По данным американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) на 29 июля, в штате Нью-Йорк зафиксировано 1 345 случаев заболевания оспой обезьян. Во втором по заболеваемости штате США - Калифорнии - в настоящее время зарегистрировано 799 случаев заражения.

К настоящему времени в мире выявлено более 22 тыс. заболевших оспой обезьян в 79 странах. Более 70% из них зарегистрировано в Европе. 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.