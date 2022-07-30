Байден снова уходит на карантин

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что тест на коронавирус Джо Байдена в очередной раз показал положительный результат. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, после отрицательных тестов на COVID-19, которые проводились во вторник, в среду, четверг и пятницу, утренняя проверка на антиген президента в субботу утром, 30 июля, оказалась положительной.

О'Коннор добавил, что Байден «не испытывает симптомов COVID-19 и продолжает чувствовать себя довольно хорошо». Однако, продолжил врач, в связи с положительным результатом теста на антиген, глава государства снова уходит на карантин.