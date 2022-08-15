Байден полагает, что США и Индия будут совместно "защищать основанный на правилах порядок"

Американский президент Джо Байден считает Индию незаменимым партнером США и полагает, что две страны будут совместно "защищать основанный на правилах порядок". С таким заявлением глава Белого дома выступил в связи с 75-й годовщиной независимости Индии от Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Индия и США являются незаменимыми партнерами, а стратегическое партнерство между ними основано на общей приверженности верховенству закона и защите свободы и достоинства человека", - отметил Байден.

"Я уверен, что в последующие годы две наши демократические страны продолжат совместно защищать основанный на правилах порядок, способствовать укреплению мира, процветанию и безопасности наших граждан, обеспечивать свободу и открытость в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся по всему миру", - подчеркнул он.

Байден отметил, что в США проживают около 4 млн граждан индийского происхождения.