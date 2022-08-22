Илон Маск просил суд отклонить иск Twitter из-за «отсутствия доказательств»

Глава компании SpaceX Илон Маск просил суд отклонить иск социальной сети Twitter в свой адрес, ссылаясь на отсутствие доказательств нанесенного ей урона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Bloomberg.

«Маск владеет менее чем 10% Twitter, не входит в руководство и не имеет влияния, что едва ли указывает на контроль над руководством Twitter», - говорится в заявлении адвоката предпринимателя.

Ранее Маск одержал победу по судебному делу против социальной сети Twitter. Twitter обязали предоставить Маску файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам и бот-аккаунтам, которые миллиардер просил во время заключения сделки по приобретению соцсети.

Отмечается, что компания уже приступила к передаче этих файлов. Кроме того, на этой неделе адвокаты гендиректора Tesla подали иск к Twitter, поскольку Маск настаивает на том, чтобы компания предоставила ему больше сведений о пользовательских данных, а также сборе и методах их анализа.

Twitter подал иск против Илона Маска через несколько дней после решения миллиардера выйти из сделки по покупке компании за $44 млрд. Маск заявил, что представители соцсети представили ему ложную информацию о количестве фейковых аккаунтов на платформе, утаив детали, которые могли сорвать сделку. В Twitter опровергают эти обвинения и заявляют, что Маск нарушил условия соглашения.