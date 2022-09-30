Ураган "Иэн" может стать самым смертоносным в истории штата Флорида - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что согласно поступающим данным, обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Иэн" может привести к значительным человеческим жертвам, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это может быть самый смертоносный шторм в истории Флориды. Цифры, которыми мы располагаем, окончательно неясны, но сообщения, которые поступают, свидетельствуют о том, что могут быть значительные человеческие жертвы", - цитируют местные СМИ заявление Байдена, сделанное на пресс-конференции в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Байден также пообещал поддержку местным чиновникам, заявив, что федеральное правительство покроет все расходы по расчистке завалов и восстановлению общественных зданий.

Правительство также будет оказывать поддержку людям с разрушенными или поврежденными домами.

Как сообщает телеканал ABC News, на данный момент подтверждена гибель из-за урагана "Иэн", по меньшей мере, девяти человек во Флориде.

Комиссар округа Шарлотт Крис Констанс заявил телеканалу, что в этом округе погибло шесть человек. Также были подтверждены две смерти в округе Сарасота. Один человек погиб в округе Волусия.

Между тем, губернатор штата Роберт ДеСантис сообщил, что пока не может подтвердить ни одного случая гибели людей, о которых сообщают местные чиновники. "Мы действительно ожидаем, что из-за этого урагана будут смертельные случаи", - добавил он.

При этом ДеСантис сказал, что на данный момент подтверждено более 700 спасений, "но, вероятно, их гораздо больше".

По данным портала Power Outage.us, более 2,3 млн потребителей Флориды все еще остаются без электричества.

Когда "Иэн" достиг Флориды в среду, ему была присвоена четвертая категория мощности. Скорость порывов ветра достигала 250 км/ч.

По данным Национального центра ураганов США на вечер четверга, "Иэн" ослаб до первой категории, максимальная сила ветра достигает 75 миль в час (120 км).

Однако метеорологи предупреждают, что "Иэн" движется на штаты Южная и Северная Каролина и Джорджию. Ожидаются сильный ветер, ливни и опасные для жизни затопления.