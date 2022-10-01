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Трамп обвинил во лжи автора готовящейся к выпуску книги о нем

США Материалы 1 октября 2022 07:29 (UTC +04:00)
Трамп обвинил во лжи автора готовящейся к выпуску книги о нем

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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что готовящаяся к публикации книга репортера газеты The New York Times Мэгги Хаберман содержит ложь о нем. Об этом он написал в пятницу в социальной сети Truth Social, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"И вот опять! Выходит очередная фейковая книга, эта к тому же, предположительно, очень скучная и лишенная новизны", - заявил Трамп.

Он утверждает, что автор книги "рассказывает множество выдуманных историй" без проверки фактов и их подтверждения, а информация о том, что он собирался уволить из Белого дома свою дочь Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера является "чистой выдумкой".

"Нужно бороться с такими проблемными отвратительными личностями, как Мэгги и все остальные", - заключил экс-глава государства.

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