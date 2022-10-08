В Нью-Йорке объявлен режим ЧС

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом: за последние месяцы в город прибыло такое количество мигрантов, надеющихся получить убежище в США, что городская система размещения не справляется, передает Trend со ссылкой на "Коммерсант". По словам мэра, на урегулирование кризиса в текущем финансовом году будет потрачен $1 млрд.

Как заявил мэр, с апреля в Нью-Йорк прибыли более 17 тыс. мигрантов (в основном из стран Южной Америки), которые хотят получить убежище в США. Для их размещения были предоставлены места в 42 приютах для бездомных. А учитывая, что в Нью-Йорке более 44 тыс. бездомных, общее число людей, нуждающихся в размещении в приютах, превысило 61 тыс., из них почти 20 тыс.— дети. По словам господина Адамса, это «рекордное число за всю историю системы приютов города». По его оценкам, если мигранты будут прибывать теми же темпами, тогда в ближайший год число людей, нуждающихся в размещении в приютах, превысит 100 тыс. Власти города уже открыли центр координации для просителей убежища, где им оказывается правовая и психологическая помощь, обеспечивают их предметами первой необходимости, организуют необходимое лечение, детей устраивают в школы и так далее. Сейчас мигрантов расселяют в отелях и хостелах, а в ближайшие недели будет открыт большой центр гуманитарной помощи, где смогут разместиться еще несколько сотен человек.

Между тем мэр предупредил, что город уже на пределе своих возможностей как в плане размещения мигрантов, так и в плане финансовой стороны вопроса. В связи с этим он призвал выделить Нью-Йорку дополнительные средства экстренной федеральной помощи и помощи штата, а также обратился к жителям города с просьбой по возможности предоставлять жилье для мигрантов и бездомных. «Как мы поступали после событий 11 сентября 2001 года и после урагана "Сэнди", мы и теперь сплотимся во имя добра в этот период беспрецедентного кризиса»,— заявил мэр Эрик Адамс.