General Motors приостановит публикацию рекламы в Twitter

Американский автогигант General Motors (GM) приостанавливает публикацию рекламы в социальной сети Twitter после ее покупки миллиардером Илоном Маском. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на компанию.

Как сообщается, автопроизводитель, конкурент возглавляемой Маском компании-производителя электромобилей Tesla Inc, заявил, что приостанавливает размещение рекламы, пока оценивает новую политику Twitter. По данным CNBC, GM продолжит использовать соцсеть для взаимодействия с клиентами, но не будет платить за рекламу.

"Мы взаимодействуем с Twitter, чтобы понять направление развития платформы под руководством ее нового владельца. Как обычно происходит при существенных изменениях в работе медиаплатформы, мы временно приостановили размещение платной рекламы. Взаимодействие с клиентами в Twitter продолжится", — приводит телеканал текст заявления автопроизводителя.

Маск, принимающий бразды правления Twitter, планирует либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование контента, в то же время предприниматель пообещал создать совет модерации контента и, пока он не заработает, не принимать никаких глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.