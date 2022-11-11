Байден не планирует встречаться с делегацией РФ на саммите G20 - Белый дом

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил в четверг, что американский президент Джо Байден не намерен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российской делегацией на саммите "Группы двадцати", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Президент не собирался контактировать с главой российского МИД", - сказал Салливан.

Представитель госдепартамента США Нед Прайс также сообщил, что представители американской делегации на этой встрече не намерены общаться с российской стороной.

"У нас нет планов относительно формальных контактов", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, касающийся возможности такого общения.

Саммит "Группы двадцати" пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.